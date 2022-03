La strategia di Davide al GF Vip: “Jessica e Lulù? Bisogna separarle!”

Nottata bella “croccante” quella appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip. Davide Silvestri, carico a “pallettoni”, ha deciso di “smascherare” tutti puntando il dito contro le sorelle Jessica e Lucrezia Selassiè.

Finito in nomination insieme a Miriana Trevisan e Jessica Selassiè, Davide Silvestri ha – nuovamente – il piede di guerra: “L’ha detto anche Jessica questa cosa dei soldi? Adesso io smaschero tutti, ve lo dico ragazzi eh! Voi vi divertirete…”, ha affermato l’attore confidandosi con Delia e Manila.

Poi Davide ha parlato, addirittura, di “dividere” le sorelle (ma purtroppo la regia ha prontamente censurato il suo discorso):

Io purtroppo mi sa che uscirò lunedì, cazz*. Miriana e Jessica sono forti… Miriana vince e Jessica adesso… lei e Lulù si mettono insieme. Quindi bisogna, o separarle, oppure… come dicevi tu con la roba di Miss Italia… A me e Manila ci danno tutti per spacciati!