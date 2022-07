La Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, dalla prossima stagione televisiva si occuperà anche di realizzare la nuova edizione de La Talpa. Il reality si prepara a tornare su Canale 5 a partire dalla prossima primavera con tutta una serie di novità in serbo a partire dal cast. Pare infatti che proprio Maria De Filippi abbia deciso di ‘trasferire’ almeno momentaneamente Gemma Galgani, storica dama di Uomini e Donne, nel reality.

Gemma Galgani lascia momentaneamente Uomini e Donne per la Talpa?

A lanciare lo scoop, come riferisce LaNostraTv.it, è stato il settimanale Nuovo Tv. In questi giorni si starebbe sempre più parlando di un cambio di programma a Uomini e Donne. Pare che da qualche tempo Gemma Galgani abbia in qualche modo perso i favori della padrona di casa Maria De Filippi.

Per questo la conduttrice starebbe pensando di allontanarla per qualche mese dal dating show di Canale 5 facendola approdare a La Talpa, salvo poi preparare il suo ritorno in grande stile nel programma pomeridiano dei sentimenti. Ovviamente si tratterebbe solo di qualche voce di corridoio in attesa di una eventuale conferma. A prendere eventualmente il posto di Gemma ci penserebbe l’amica Ida Platano che proprio sul finale della precedente stagione aveva appassionato con le sue vicende amorose relative alla storia con Riccardo Guarnieri.

Ed a proposito de La Talpa, TvBlog ha riportato un nuovo retroscena. Pare infatti che la prossima edizione potrebbe essere del tutto rivoluzionata. Ecco cosa si legge: