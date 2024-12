“Storia segreta”, Lulù e Bortuzzo: ora parla Clarissa Selassiè “come sta mia sorella”

Lulù Selassiè, la nota ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata recentemente rinviata a processo per accuse di minacce e stalking nei confronti dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La vicenda, che ha scosso il mondo del gossip, si è aggravata dopo che il nuotatore aveva presentato una denuncia lo scorso aprile, citando episodi che gli avrebbero causato ansia e paura, arrivando a chiedere un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

Clarissa Selassiè svela retroscena bomba su Lulù e Bortuzzo: “Storia segreta”

A raccontare i retroscena della relazione tra Lulù e Manuel, e di come siano andate le cose secondo la sua versione, è Clarissa Selassiè, sorella di Lulù, che in un’intervista a Fanpage ha difeso la sorella, chiarendo alcune delle accuse. Tra le dichiarazioni più forti di Clarissa, emerge il suo stupore per le calunnie lanciate contro la famiglia e le difficoltà di Lulù nel gestire la fine di una relazione complessa e travagliata, che ha avuto il suo apice durante la partecipazione al reality show.

Clarissa spiega che, nonostante i segnali di insofferenza mostrati da Manuel durante il Grande Fratello Vip, non era preoccupata per la relazione, poiché vedeva Lulù felicemente innamorata. La situazione è cambiata però quando Bortuzzo ha annunciato la fine della relazione, per poi riaccendersi nel 2023, quando i due sono tornati insieme per alcuni mesi.

Clarissa, che ha visto la coppia più volte insieme, confida di non comprendere le motivazioni dietro le accuse di molestie, specialmente riguardo un episodio che si è verificato durante il soggiorno di Bortuzzo ai Campionati Mondiali di Nuoto a Manchester, quando Lulù avrebbe lasciato dei biglietti sotto la porta della sua stanza.

Accuse e polemiche: Clarissa risponde

Nel corso dell’intervista, Clarissa si dice indignata per le dichiarazioni di alcune trasmissioni televisive che hanno definito Lulù come una persona “pazza” e hanno messo in discussione la sua salute mentale.

La sorella di Lulù sottolinea come tali affermazioni siano ingiustificate e non riflettano la realtà dei fatti. Nonostante le difficoltà, Clarissa afferma che la sua famiglia è pronta a difendersi in aula, in particolare riguardo all’episodio più grave citato nell’ordinanza, quello dell’aggressione fisica in hotel.

Lulù, infatti, avrebbe seguito Manuel all’estero e, dopo un rifiuto da parte di lui, avrebbe reagito con violenza, ma Clarissa promette che la verità verrà fuori solo durante il processo.

La reazione di Lulù alla querela

La denuncia di Manuel è stata un vero e proprio colpo per Lulù, che ha vissuto la situazione come una grande sorpresa. La sua relazione con Manuel, infatti, non era solo un legame sentimentale, ma anche un rapporto di grande affetto familiare, tanto che Clarissa lo descrive come una persona che faceva parte della loro famiglia, venendo spesso a cena da loro.

Nonostante le difficoltà, Lulù ha sempre rispettato la privacy di Manuel, ma è stata trattata senza rispetto quando la relazione è finita senza spiegazioni chiare.

Clarissa conclude l’intervista esprimendo delusione nei confronti di Manuel, che considera non più la persona che conosceva. Nonostante le accuse, è fermamente convinta che, se avessero avuto l’opportunità di confrontarsi faccia a faccia, avrebbero potuto chiarire molti aspetti della vicenda.