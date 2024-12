Stop a Stefano De Martino e Liorni per la vigilia di Natale: quando tornano Affari Tuoi e L’Eredità

In occasione della Vigilia di Natale, Rai1 rivoluziona la sua programmazione serale. I celebri game show Affari Tuoi e L’Eredità, condotti rispettivamente da Stefano De Martino e Marco Liorni, non andranno in onda. Al loro posto, un evento di grande rilevanza religiosa: la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco in diretta dalla Basilica di San Pietro, seguita dall’apertura della Porta Santa per il Giubileo.

Affari Tuoi e L’Eredità si fermano: quando rivedremo Stefano De Martino e Marco Liorni

A partire dalle 18:40, la rete ammiraglia della Rai dedicherà l’intera serata alle celebrazioni religiose, sottolineando l’importanza del messaggio natalizio. A impreziosire l’evento, l’annuncio dell’apertura con un concerto di campane eseguito dalla storica Pontificia Fonderia Marinelli.

I fan dei due amatissimi conduttori possono tirare un sospiro di sollievo: si tratta di una pausa temporanea. Già il giorno di Natale, il 25 dicembre, Affari Tuoi tornerà in una versione speciale natalizia, in onda dalle 20:30.

Anche L’Eredità non tarderà a riapparire. Marco Liorni accompagnerà il pubblico la sera stessa con una puntata festiva in cui il gioco della “Ghigliottina” diventerà ancora più avvincente. Appuntamento fissato alle 18:45 per un Natale ricco di emozioni e sfide!