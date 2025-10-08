Steven Basalari concorrente di un reality famosissimo: ecco quale

Steven Basalari tra i concorrenti di un reality famosissimo: arriva l’anticipazione del settimanale Chi

La nuova edizione di Pechino Express è in fase di preparazione e, come ogni anno, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sul cast. A lanciare una nuova anticipazione è stato Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice del settimanale Chi, che ha rivelato un altro nome destinato a far parlare: si tratta dell’imprenditore e influencer Steven Basalari.

Lo show, condotto da Costantino della Gherardesca, dovrebbe tornare su Sky nella primavera 2026. Tra le novità annunciate, ci sono i paesi attraversati durante l’avventura: Indonesia, Cina e Giappone saranno le tappe principali del percorso che metterà alla prova le coppie di concorrenti.

Anche sul fronte degli inviati ci sono cambiamenti: accanto al conduttore ci saranno Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, che prenderanno il posto di Fru dei The Jackal.

Imprenditore e star dei social: Steven Basalari concorrente di #PechinoExpress pic.twitter.com/tmlMlPfOea — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 8, 2025

Il cast prende forma: ecco le coppie già annunciate

Cinque coppie sono state già confermate per l’edizione 2026. Vedremo in gara:

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, volti noti della comicità italiana.. Le modelle argentine Candelaria e Camila Solórzano. I rapper Dani Faiv e Tony 2Milli. Chanel Totti e l’amico Filippo Laurino. La cantante e conduttrice Jo Squillo in coppia con la modella e DJ Michelle Masullo. A questi nomi si dovrebbero aggiungere anche Fiona May e il marito Patrick Stevens, oltre a Mattia Stanga ed Elisa Maino, molto seguiti sui social.

Ma la vera sorpresa, secondo Chi, sarebbe l’ingresso nel cast di Steven Basalari.

Chi è Steven Basalari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@stevenbasalari)

Classe 1992, Steven Basalari è un volto molto noto nel mondo digitale. Su Instagram è seguito da oltre un milione di persone e la sua attività principale è quella di imprenditore nel settore del nightlife. È infatti proprietario di una celebre discoteca di Brescia, che ha ereditato dal padre, e socio dell’imprenditore Donato De Caprio nel progetto gastronomico “Con mollica o senza”, brand di successo nato a Napoli.

Nel 2024, Basalari ha partecipato a un servizio de Le Iene, dove è partito per il Madagascar con l’inviato Stefano Corti, esperienza che gli ha lasciato un segno importante.

Negli ultimi mesi, l’influencer aveva dichiarato pubblicamente la volontà di prendersi una pausa dai social, parlando di “felicità da copertina”, un modo per esprimere il disagio vissuto dietro l’apparente perfezione mostrata online. In un messaggio pubblicato sui suoi canali, aveva raccontato di sentirsi “svuotato e stanco di fingere”.

Ora però sembra pronto a ripartire, e lo farà da un contesto completamente diverso: Pechino Express, dove il comfort lascia spazio all’imprevisto e dove i partecipanti devono contare solo su se stessi (e sul compagno di viaggio).

La partecipazione non è stata ancora confermata ufficialmente dalla produzione, ma le fonti del settimanale Chi non lasciano spazio a molti dubbi.