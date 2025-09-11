Steri e Ferrara si lasciano e tornano a Uomini e Donne

Steri e Ferrara, cos’è successo e cosa sta accadendo

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati: il ritorno a Uomini e Donne sarebbe vicino

Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, sembra ormai certo che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si siano detti addio (qui per il motivo della rottura). E secondo quanto emerso nelle ultime ore, i due potrebbero presto fare ritorno nel programma che li ha fatti conoscere: Uomini e Donne.

La rottura tra Gianmarco e Cristina

Tra i protagonisti più discussi della scorsa stagione di Uomini e Donne, Gianmarco Steri si è fatto notare prima come corteggiatore di Martina De Ioannon e successivamente come tronista. È stato proprio durante il suo percorso sul trono che ha incontrato Cristina Ferrara, con la quale ha scelto di lasciare la trasmissione nel mese di maggio per iniziare una relazione lontano dalle telecamere.

All’inizio le cose sembravano andare a gonfie vele. Tuttavia, nel tempo sono iniziate a circolare voci su una possibile crisi tra i due. Gli indizi sui social non sono mancati e, nelle ultime ore, è arrivata la presunta conferma della rottura.

L’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione è stato il blogger ed esperto di gossip Amedeo Venza, secondo cui Gianmarco e Cristina si sarebbero ufficialmente separati. Al momento, però, nessuno dei due ha ancora annunciato pubblicamente la fine della relazione, forse in attesa del momento giusto per comunicare la notizia ai loro fan.

Ma c’è di più: la redazione di Uomini e Donne li avrebbe contattati per un ritorno in studio. L’intenzione sarebbe quella di ospitarli nelle prossime registrazioni per far luce sulla fine della loro storia d’amore e ascoltare direttamente dalla loro voce cosa è andato storto.

Quando arriverà la conferma?

Al momento né Gianmarco né Cristina hanno commentato pubblicamente la situazione, lasciando i follower in attesa di eventuali dichiarazioni ufficiali. Ma se la notizia verrà confermata, potrebbe esserci un confronto televisivo molto atteso proprio nel dating show di Maria De Filippi.

Restiamo in attesa di sviluppi: i fan della coppia sperano ancora in un chiarimento… o in un possibile colpo di scena.