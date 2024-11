La storia di Stefano Tediosi fuori dal GF: le rivelazioni shock di Erica Migliano, manipolazione e controllo

La recente entrata di Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island, nella casa del Grande Fratello ha portato a galla tensioni e segreti che lasciano a bocca aperta. Nella Casa, Stefano ha trovato Federica Petagna, sua fiamma nata nel reality, e il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Tuttavia, il vero colpo di scena arriva dalle […]

La recente entrata di Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island, nella casa del Grande Fratello ha portato a galla tensioni e segreti che lasciano a bocca aperta. Nella Casa, Stefano ha trovato Federica Petagna, sua fiamma nata nel reality, e il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Tuttavia, il vero colpo di scena arriva dalle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex, Erica Migliano, che racconta per la prima volta il dietro le quinte della loro tumultuosa relazione.

La storia con Stefano: le rivelazioni shock di Erica Migliano

Erica, intervistata da Fanpage, svela dettagli inediti su come iniziò la sua relazione con Stefano. “Lo conobbi nel 2021, e fin dal primo incontro mi raccontò una bugia”, racconta, rivelando che Stefano, già fidanzato all’epoca, prese quattro mesi per decidere di lasciare la sua ex.

Questo comportamento ambiguo segnò la loro storia fin dall’inizio, con Stefano che continuava a oscillare tra Erica e la sua precedente compagna, giustificando tutto con la presunta fragilità emotiva della ragazza.

Manipolazione e controllo: il lato oscuro del concorrente

L’accusa di Erica non si ferma alla sola infedeltà. “Mi manipolava, ha sempre voluto avere il controllo su di me”, dichiara, raccontando come sia stata costretta a intraprendere un percorso di terapia per riprendersi dalla relazione.

Stefano, secondo lei, “manteneva parallele queste due storie” e giocava con i suoi sentimenti, dicendole che il legame con la ex era basato su “pietà”. Persino la madre di Stefano consigliò al figlio di non perdere Erica, rendendo la situazione ancora più confusa.

Temptation Island e le contraddizioni

A giugno 2024, Erica scoprì che Stefano stava per partecipare a Temptation Island come tentatore, cosa che la devastò: “Scoppiai in un pianto isterico,” racconta.

Stefano, che fino a quel momento aveva tenuto la loro relazione nascosta, la filmò mentre le dava la notizia, pensando fosse divertente. Per lui, il reality era solo un modo per guadagnare, minimizzando l’impatto emotivo della decisione.

Anche dopo la fine della loro relazione, Stefano trovava modi per restare presente nella vita di Erica. “Pubblicò una foto su TikTok con la scritta ‘Non cercarmi tra i suoi contatti, cercami tra i suoi tatuaggi’,” racconta Erica, riferendosi ai tatuaggi che ha dedicato a lui.

Attraverso un amico in comune, Stefano insinuava che la sua storia con Federica fosse solo “una mossa per creare hype”.

Gli incontri recenti e le sue parole su Federica

Nonostante la rottura, Stefano si è presentato al negozio dove lavora Erica per chiederle delle informazioni su gossip usciti a proposito della loro storia.

Mentre in televisione recitava un ruolo, in privato continuava a contattarla, lasciando Erica convinta che, anche con Federica, il ragazzo stesse seguendo lo stesso copione: “Credo sia riuscito a intortarla contando sul fatto che ha 20 anni”, conclude con amarezza, sperando che la giovane si renda presto conto della situazione.