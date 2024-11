Stefano Tediosi nella Casa del Grande Fratello: ecco quando entrerà l’ex tentatore

Dopo l’ingresso “soporifero” di Federica Petagna e Alfonso D’Apice, a breve entrerà nella Casa del Grande Fratello anche l’ex tentatore Stefano Tediosi, per replicare le dinamiche della scorsa edizione quando abbiamo assistito alle tarantelle di Perla, Mirko e Greta.

Ad anticipare il suo ingresso ci ha pensato Davide Maggio che su “X” ha scritto: “Ma si sa che lunedì entrerà Stefano il tentatore?”. Personalmente questo triangolo mi interessa meno di zero.

Ma si sa già che lunedì prossimo entrerà Stefano il tentatore? #GrandeFratello — Davide Maggio (@davidemaggio) November 4, 2024

Stefano Tediosi, attuale frequentazione di Federica Petagna, è un personaggio che ha saputo catturare l’attenzione grazie al suo fascino discreto e al suo stile di vita dinamico. Trentaduenne, vive a Milano e lavora nel settore della ristorazione, un ambito che lo appassiona e in cui si è affermato.

Amante dello sport e dei viaggi, Stefano ha una destinazione del cuore: Ibiza. L’isola spagnola è un luogo che rappresenta per lui un punto di riferimento, un mix perfetto tra relax e divertimento, che frequenta appena possibile.

La scheda di Federica

Federica Petagna, ventenne originaria di Napoli, è un’estetista specializzata in manicure. Per 8 anni è stata fidanzata con Alfonso, 25 anni, con il quale è andata a convivere un anno fa. La loro relazione è stata segnata dalla gelosia del ragazzo, che non le permetteva di vivere la sua giovane età come lei avrebbe voluto. Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island con la speranza che il programma potesse far capire ad Alfonso il suo bisogno di libertà e spensieratezza. Nel corso delle puntate Federica comincia a sentirsi più libera e si avvicina a Stefano. I due fidanzati, però, decidono di uscire dal programma insieme con la promessa da parte di lui di vincere la sua gelosia. Federica, però, non appena rientrata a casa, si è resa conto di non essere più innamorata di lui.

Federica lascia Alfonso ed ammette: “Ho sentito Stefano, ci stiamo conoscendo ma a prescindere da Stefano, non voglio stare con lui”.