Tensione e curiosità al Grande Fratello: una proposta maliziosa fatta da Stefano Tediosi a Shaila Gatta ha lasciato di stucco Lorenzo Spolverato. Secondo quanto riportato dalla ballerina, Stefano avrebbe suggerito di fare il bagno insieme nella vasca, un gesto che ha scatenato non solo il confronto tra i concorrenti, ma anche riflessioni sulle intenzioni reali del gesto. L’episodio è avvenuto alla presenza di Federica Petagna, ma è stato raccontato successivamente da Shaila a Lorenzo, scatenando dubbi e reazioni contrastanti.

Stefano fa una richiesta particolare a Shaila: la reazione di Lorenzo

Attualmente relegato nel Tugurio, Lorenzo Spolverato ha condiviso il suo disappunto con i compagni di avventura, cercando di interpretare quanto accaduto. “Io immagino Stefano in vasca. Passa Shaila che deve fare la doccia e le dice: ‘Shaila vieni, non ti preoccupare, ci laviamo insieme’. E lei: ‘No, no mi lavo con Federica’”, ha raccontato Lorenzo.

Lorenzo ha aggiunto che, pur considerando la possibilità che fosse uno scherzo, il gesto lo ha infastidito: “Io non ero lì, magari era ironia o per dare fastidio a me. Ma erano in costume… Se lei si fosse lavata con lui in una vasca così piccola, me la sarei presa”.

I commenti degli altri concorrenti

Alfonso D’Apice ha offerto una sua interpretazione, difendendo Shaila e ipotizzando che il suo racconto fosse un gesto di protezione verso Lorenzo: “Io direi questa cosa a una persona a cui voglio bene per metterla in guardia. Non penso lo abbia detto per farti ingelosire”.

D’altro canto, Javier Martinez ha minimizzato la questione, suggerendo che il gesto di Shaila fosse una semplice condivisione: “Secondo me gliel’ha raccontato perché è il suo ragazzo”.

La dinamica nella Casa e le possibili conseguenze

L’episodio ha creato nuove tensioni tra i concorrenti, alimentando discussioni e ipotesi sulle reali intenzioni di Stefano Tediosi. Questo episodio potrebbe rappresentare un ulteriore punto di svolta nelle dinamiche della Casa, accendendo le luci su rapporti e alleanze che si fanno sempre più complicati.

Non è la prima volta che un gesto ambiguo accende il dibattito al Grande Fratello, e sicuramente non sarà l’ultima. Gli spettatori attendono con ansia il prossimo confronto tra i protagonisti per capire se la vicenda si chiuderà o darà vita a nuovi colpi di scena.