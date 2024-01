Stefano Miele punito dal Grande Fratello per aver violato il regolamento: ecco cosa ha fatto

Provvedimento disciplinare a carico di Stefano Miele, punito dal Grande Fratello. Ma cosa ha portato la produzione del reality condotto da Alfonso Signorini a prendere questa durissima decisione? Il concorrente, una delle new entry del programma, ha violato il regolamento e per questo è stato sottoposto ad un provvedimento che potrebbe compromettere la sua partecipazione al GF.

Stefano Miele punito dal Grande Fratello: ha infranto il regolamento

Poco prima delle nuove nomination del Grande Fratello, nella puntata di ieri, Alfonso Signorini ha voluto porre l’attenzione su Stefano Miele, raggiunto da un duro provvedimento disciplinare.

Tutto sarebbe accaduto nel corso della festa per i quattro mesi di permanenza in Casa da parte dei veterani dell’edizione in corso del Grande Fratello. Durante la festa, parlando con Garibaldi, Stefano si sarebbe lasciato andare ad alcune rivelazioni sul regolamento del reality.

Al fine di far ridimensionare l’atteggiamento di Anita, Miele ha svelato di conoscere le percentuali relative al televoto in cui era risultata essere la preferita insieme a Beatrice Luzzi lasciando intendere che tra le due concorrenti vi fosse una bella differenza. Parole che avevano inevitabilmente mandato in crisi la giovane Anita. Da qui la decisione del GF di punire il concorrente. Signorini ha spiegato:

Stefano, sei entrato nella Casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su quello che accade fuori. Quello che tu hai detto, vero o falso che sia, non è di poco conto. Perché può condizionare gli altri concorrenti e quindi anche il gioco stesso. Per questa ragione, il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato alla prossima eliminazione. Quindi il GF ti spedisce automaticamente alla prossima eliminazione che avverrà lunedì 29 gennaio. Sei il primo ad andare dritto al televoto. Purtroppo hai infranto il regolamento che tu stesso hai firmato. Uno magari non si rende conto perché si vuole togliere una soddisfazione, però le soddisfazioni bisogna lasciarle a casa.

Il concorrente ha così dovuto accettare la decisione del Grande Fratello, limitandosi a commentare:

Mi dispiace, chiedo scusa.