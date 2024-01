Negli ultimi tempi, tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi si è creato un rapporto molto forte e di grande complicità reciproca. Anche per questo motivo, inevitabilmente, l’uscita dell’attrice ha destabilizzato l’amico, che si è ritrovato a vivere gli effetti della sua lontananza, manifestando spesso una certa tristezza.

Nella serata di ieri, Stefano Miele, dopo essersi accorto del morale triste di Vittorio, ha domandato al ragazzo cosa provasse e Menozzi ha confidato di sentire la mancanza di Beatrice e di sentire un po’ la solitudine. A consolarlo ci ha pensato proprio l’ultimo arrivato, che ha poi rivolto delle parole di stima nei confronti della Luzzi:

Non aver paura e non ti preoccupare. E’ come se stessi parlando a me stesso. Tanto ormai le persone che sono qui con te ti conoscono, soprattutto loro. Ti amano comunque per quello che sei, ne sono sicuro. E poi soprattutto tu sai dare una spiegazione ad ogni tuo gesto, non sei uno che scappa e non risponde alle cose, quindi non avere paura di questo.