Stefano Macchi dopo la rottura con Anna Pettinelli è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata. Lei è la modella curvy Elisa D’Ospina, famosa anche per la sua partecipazione a Detto Fatto.

Proprio in queste ore, Stefano Macchi ha sorpreso Elisa D’Ospina con una romantica dedica condivisa sul suo account di Instagram. Il doppiatore ha realizzato un video mentre legge dei versi di Hermann Hesse, accompagnandolo da una serie di loro immagini:

Tienimi per mano al tramonto, quando il giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle… Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto… Tienimi per mano… portami dove il tempo non esiste.