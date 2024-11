Stefano e Federica, fidanzati e frequentazioni parallele: la bomba prima del GF

La situazione sentimentale tra Federica Petagna e Stefano Tediosi si fa sempre più complessa. Dopo la fine della relazione di Federica con Alfonso D’Apice, con cui è stata legata per otto anni, la ragazza si è avvicinata a Stefano, incontrato durante Temptation Island. Tuttavia, la loro relazione è ora al centro del gossip, con segnalazioni che mettono in dubbio la loro autenticità e chiarezza.

Stefano Tediosi fidanzato da tre anni? Il retroscena

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che Federica, dopo Temptation Island, era inizialmente tornata da Alfonso, ma Stefano l’avrebbe convinta a cambiare idea, portandola a intraprendere una relazione con lui. Marzano ha raccontato che Federica ha iniziato a viaggiare spesso a Milano per incontrarlo, ma Stefano inizialmente non considerava la storia seria. Solo con la prospettiva di partecipare al Grande Fratello, avrebbe cambiato atteggiamento, presentando la loro storia come ufficiale ai suoi amici.

Ora, Federica e Alfonso si trovano nella casa del Grande Fratello e lunedì 12 novembre potrebbe entrare anche Stefano, creando una convivenza molto “scomoda” tra i tre.

Ma il gossip non finisce qui. Deianira ha aggiunto che Stefano, prima di frequentare Federica, avrebbe avuto una relazione stabile di tre anni con una ragazza di nome Erika. Questa donna, ignara sia della partecipazione a Temptation Island che al Grande Fratello, avrebbe scoperto tutto dai giornali. Erika avrebbe condiviso la sua sofferenza con amici, raccontando come Stefano le avesse promesso amore e stabilità, salvo poi lasciarla all’oscuro di queste nuove frequentazioni.

L’ombra di un’altra frequentazione per Federica?

Nel frattempo, sarebbero emerse voci secondo cui anche Federica potrebbe avere avuto una relazione parallela. Foto e segnalazioni suggeriscono una frequentazione segreta tra Federica e un parente di una conoscente comune, ipotizzando un altro intrigo nascosto.

Cosa farà Alfonso Signorini?

Con il prossimo appuntamento del Grande Fratello previsto per martedì 12 novembre, rimane da vedere se il conduttore Alfonso Signorini deciderà di svelare queste scottanti rivelazioni ai diretti interessati, alimentando ulteriormente la tensione, oppure se eviterà di affrontare l’argomento per non destabilizzare il gioco.

