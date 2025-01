Stefano De Martino: voci di malcontento ad Affari Tuoi? L’indiscrezione

Stefano De Martino è uno dei volti più amati della televisione italiana, ma, secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, il successo potrebbe nascondere ombre nel dietro le quinte del noto programma Rai, Affari Tuoi.

Stefano De Martino, nuove indiscrezioni sul conduttore

Alberto Dandolo, giornalista del celebre magazine, ha rivelato che nel backstage del programma alcuni collaboratori del conduttore avrebbero manifestato malcontento per il suo atteggiamento. Il motivo? Un eccesso di perfezionismo che, pur denotando il grande impegno di De Martino, risulterebbe “difficile da gestire”.

Stefano De Martino, noto per la sua carriera iniziata ad Amici e per la sua versatilità artistica, oggi è uno dei personaggi televisivi più seguiti. Alla guida di programmi di successo come Stasera Tutto è Possibile e Affari Tuoi, il conduttore si distingue per il suo carisma e la sua capacità di conquistare il pubblico. Tuttavia, secondo il trafiletto pubblicato, “le maestranze del programma borbottano sottovoce”.

Lamentele che, seppur espresse con discrezione, si concentrerebbero sul carattere “altamente pretenzioso” del presentatore, frutto di un desiderio incessante di perfezione.

Non solo lavoro. Sempre secondo Oggi, anche la vita privata del conduttore sarebbe motivo di attenzione. De Martino, noto per la relazione con l’ex moglie Belen Rodriguez, sarebbe ancora al centro di gossip che lo dipingono come un “latin lover” incallito. “Pare che il cellulare sia bollente”, si mormora, suggerendo un’immagine ben diversa da quella di un padre devoto e impegnato sul lavoro.

Al momento, Stefano De Martino non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a quanto emerso. Si tratta solo di rumor? Il tempo dirà se il conduttore sceglierà di rispondere alle voci che circolano.