Stefano De Martino va a convivere: chi è la fortunata (FOTO)

Stefano De Martino va a convivere con la sua nuova fiamma?

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli continua a crescere e sembra che i due stiano valutando un passo importante: la convivenza. Al momento si trovano in Sicilia, dove il conduttore è impegnato in una delle date del suo tour teatrale, precisamente a Taormina. Intanto, gli scatti pubblicati dal settimanale Nuovo mostrano momenti di complicità e vicinanza tra loro. Una persona vicina a De Martino ha raccontato al magazine qualche dettaglio in più: “Lui sembra fare sul serio, si parla già di convivenza”.

“Tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli si parla già di convivenza”

La coppia appare affiatata e non nasconde l’alchimia, come dimostrano le vacanze trascorse insieme in diverse località italiane. I due sono stati visti in atteggiamenti rilassati e sorridenti anche durante le pause del tour teatrale condotto da De Martino. Secondo quanto riportato sulla copertina del settimanale Nuovo, “Si parla già di convivenza, spiffera chi conosce l’ex di Belen Rodriguez”. Anche se per il momento non si sa con certezza se si tratti solo di una relazione estiva, i segnali indicano qualcosa di più serio.

L’estate insieme senza nascondersi

Negli ultimi tempi Caroline Tronelli è stata vista spesso accanto a De Martino, non solo durante i momenti di svago, ma anche seguendolo nelle tappe dello spettacolo teatrale Meglio Stasera. Diverse segnalazioni hanno indicato la presenza della modella in varie città italiane. Non è la prima volta che si parla di una possibile convivenza tra loro. A metà luglio, Alessandro Rosica aveva già fatto trapelare qualche indiscrezione a riguardo, affermando: “Lei vorrebbe convivere, ma lui no”. Nonostante le voci, né Stefano né Caroline hanno commentato pubblicamente, mantenendo la loro relazione lontana dai riflettori social.

