Ultimi giorni di vacanza per Stefano De Martino, che si prepara al suo grande ritorno in tv. L’ex ballerino appare lontanissimo da Belen Rodriguez, confermando le voci di una crisi che sembra anticipare la terza separazione serie dalla moglie, dopo i precedenti momenti difficili per la coppia. A raccontare i dettagli della vacanza di Stefano ci ha pensato il settimanale Chi.

Stefano De Martino, ultime vacanze senza Belen raccontate da Chi

Ancora mare e relax per Stefano De Martino, che sta per riprendere la sua routine lavorativa con il suo atteso ritorno in tv. L’ex ballerino farà ufficialmente ritorno in tv ad ottobre. Intanto però continua a godersi le ferie nelle acque della Sardegna in compagnia dei suoi amici e sempre più lontano da Belen Rodriguez.

E così dagli scatti pubblicati sul settimanale troviamo un De Martino districarsi tra un tuffo in mare, una doccia sulla barca ed un bicchiere di vino con gli amici più intimi. Nessun flirt all’orizzonte dopo le voci che sembrerebbero confermare l’allontanamento dalla moglie, la quale a sua volta starebbe portando avanti la sua frequentazione con Elio Lorenzoni.

La Rodriguez è sempre più un ricordo lontano (di nuovo): sarà l’addio definitivo per la coppia?