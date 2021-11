Stefano De Martino, sua sorella verso il Grande Fratello Vip? Il retroscena

La sorella di Stefano De Martino verso il Grande Fratello Vip? Durante Casa Chi sono emersi alcuni interessanti retroscena sul possibile ingresso ed anche delle indiscrezioni in merito al cachet dei vipponi.

Stava per firmare il contratto ma è saltata alla fine. Lei è la sorella di Stefano De Martino. – riferisce Parpiglia – Ha fatto i casting ed era stata molto apprezzata. Poi non so per quale motivo si è arenata la trattativa, non credo per motivi economici.

Però ora che si riapre lo switch off, lei potrebbe essere tra i nuovi ingressi e tra le novità pare si cerchi una ragazza formosa, bombastica con i capelli biondi che non è la Cipriani per intenderci.

Molte erano trattative onerose e sono saltate. Anche se qualche giorno fa ho letto che Vladimir Luxuria ha detto che le sarebbe piaciuto fare questo Grande Fratello Vip. Lei era stata contattata ma poi non se n’è fatto nulla e magari lei potrebbe essere tra quelle che potrebbero rientrare in gioco ma qui credo ci siano delle problematiche economiche ma ci metto un punto interrogativo.