Stefano De Martino si fa in quattro per la Rai ed aggiunge un nuovo impegno: ecco quale

Uno dei volti di punta Rai, in occasione della prossima stagione televisiva, sarà senza dubbio rappresentato da Stefano De Martino. Ben quattro saranno i programmi che lo vedranno protagonista ed a quanto pare il marito di Belen Rodriguez non ha alcuna intenzione di rallentare al punto da accettare un ulteriore impegno. Di cosa si tratta?

Stefano De Martino: tutti gli impegni lavorativi

Come rammenta Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, Stefano De Martino avrebbe accettato il rischio di una sovraesposizione pericolosa. Per l’ex ballerino sono in serbo ben quattro show in onda sulla seconda rete di casa Rai, ovvero: Tim Summer Hits, Sing Sing Sing, Bar Stella e Stasera tutto è possibile.

A quanto pare però non saranno gli unici impegni per il ballerino:

Dagospia può anticipare che il marito di Belen Rodriguez sta lavorando a uno spettacolo teatrale previsto in primavera. Titolo: Quasi one man show. Spettacolo scritto dal ballerino-conduttore e da Riccardo Cassini.

In tutto ciò Stefano dovrà anche trovare il tempo per la famiglia, dopo essersi serenamente ricongiunto a Belen Rodriguez, madre del figlio Santiago. Riuscirà a destreggiarsi tra lavoro e vita privata?