Stefano De Martino sparisce dai social (come Belen) e salta un evento: ecco per quale motivo

Stefano De Martino è positivo al Covid. La notizia è stata diffusa dall’Adnkronos tramite gli organizzatori del premio “The Alessandro Nomellini awards 2022”, che si svolge stasera al Twiga di Forte dei Marmi e dove era atteso il conduttore.

Stefano De Martino ha il Covid: evento saltato, l’annuncio

De Martino si sarebbe dovuto esibire in un dj set Anni Duemila dopo la cerimonia di premiazione condotta da Simona Izzo. Per via del Covid, però, la sua partecipazione è saltata.

Stefano, attualmente in vacanza con Belen Rodriguez, ha bruscamente interrotto il suo relax per via dell’arrivo del virus che lo costringerà ad un periodo di isolamento forzato come prassi vuole.

Belen Rodriguez, proprio all’inizio dello scorso mese, è stata lontana dai social proprio per lo stesso motivo:

Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto. Per questo sono scomparsa da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito… però vabbè, chi se ne frega. Sono contenta, molto contenta. Qua mi stanno preparando perché devo fare delle Stories e raccontarvi delle cose.