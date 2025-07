Stefano De Martino, ritorno di fiamma con una sua storica ex?

E’ davvero ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e una sua storica fiamma? Andiamo a scoprire cos’è successo.

Ritorno di fiamma tra Stefano e Belen?

Il gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sembra mai placarsi. Recenti foto e video pubblicati sui social hanno scatenato nuovi rumors su un possibile riavvicinamento tra i due ex, che non sono mai riusciti a smettere di far parlare di sé. Dopo una lunga e turbolenta separazione, i fan si chiedono se ci sia qualcosa di più dietro le immagini che li ritraggono insieme, mentre trascorrono le vacanze in Sardegna.

Belen e Stefano in vacanza insieme: cosa sta accadendo?

Le voci sono iniziate dopo che l’influencer “magopiti” ha pubblicato un video in cui intrattiene con un trucco di magia Stefano De Martino, Biagio Izzo e Ciro Ferrara. Ma è stato il tag di Belen Rodriguez e la foto successiva che ha acceso la curiosità dei follower. Se da un lato la notizia ha fatto pensare a un possibile riavvicinamento sentimentale, dall’altro i più attenti hanno notato che i due ex potrebbero essere semplicemente nello stesso posto per motivi familiari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PITI (@magopiti)

Un ritorno di fiamma? I segnali di un riavvicinamento nell’ultimo mese

Nonostante entrambi abbiano dichiarato più volte che un ritorno di fiamma sarebbe impensabile, i recenti avvenimenti stanno alimentando il dibattito. In passato, Belen ha parlato apertamente delle difficoltà vissute durante il matrimonio, accennando anche a tradimenti da parte di De Martino. Il conduttore, dal canto suo, ha sempre cercato di mantenere una posizione diplomatica, sottolineando che ogni relazione ha due facce e che, per rispetto del figlio Santiago, non avrebbe mai parlato male della madre.

Tuttavia, qualche mese fa, i due hanno cominciato a mostrarsi di nuovo sereni e vicini. E’ recente, infatti, un episodio alquanto bizzarro. Si dice che la showgirl sia stata beccata in piena lite sotto casa sua e che il conduttore sia dovuto intervenire. Clicca qui per i dettagli.

L’ipotesi più credibile è che, nonostante le difficoltà del passato, potrebbero aver trovato un equilibrio, soprattutto per il bene del loro figlio. L’idea che stiano trascorrendo parte delle vacanze insieme non sembra così sorprendente, considerando che entrambi sono molto impegnati a garantire a Santiago una relazione equilibrata con entrambi i genitori.

Una vacanza da genitori: nessun ritorno di fiamma, almeno per ora

Secondo i ben informati, infatti, la presenza di Belen e Stefano nella stessa località in Sardegna sarebbe puramente legata alla volontà di condividere del tempo con il piccolo Santiago. Nonostante i continui gossip su un presunto ritorno di fiamma, entrambi hanno ribadito di essere single e concentrati sulla loro vita personale. Anche se c’è quel piccolo grande gossip con Olly (qui per i dettagli).