Stefano De Martino, ritorno di fiamma con l’ex? “Nella notte rispunta lei”, ecco di chi si tratta

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, continua a far parlare di sé. Dopo mesi passati a dichiararsi single, una foto pubblicata dal settimanale Nuovo sembra smentire le sue parole: De Martino è stato avvistato di nuovo insieme a Gilda Ambrosio, ex fidanzata e influencer di successo.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: il ritorno di un amore?

“Lui giura: ‘Sono single’. Ma nella notte rispunta Gilda”, si legge in un trafiletto sulla copertina dell’ultimo numero n. 44 di Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. E nel sommario prosegue: “Ritorno di fiamma con Gilda”, insistendo su un possibile nuovo incontro – con tanto di ritorno di fiamma – tra il conduttore Rai e l’ex fidanzata.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio hanno vissuto una relazione altalenante nel corso degli anni. Dopo la rottura ufficiale, De Martino ha più volte ribadito il proprio status da scapolo, dichiarando apertamente di essere focalizzato su carriera e famiglia.

Tuttavia, l’apparizione improvvisa di Gilda Ambrosio nelle sue serate romane ha dato adito a molti sospetti, insinuando il dubbio che l’ex coppia abbia ancora qualcosa da condividere.

In diverse interviste recenti, De Martino ha dichiarato di non voler entrare in una relazione stabile, preferendo concentrarsi sulla conduzione televisiva. Tuttavia, l’incontro con Gilda sembra raccontare una storia diversa. Quanto pubblicato da Nuovo potrebbero indicare l’inizio di una nuova fase per l’ex ballerino.