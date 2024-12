Stefano De Martino è rifatto? Giacomo Urtis svela i possibili ritocchi estetici del conduttore di Affari Tuoi

Stefano De Martino, conduttore di successo e icona di stile, è nuovamente al centro di un acceso dibattito. Il tema? I presunti interventi di chirurgia estetica. A sollevare il polverone questa volta è Giacomo Urtis, noto chirurgo dei VIP, che attraverso la sua rubrica social Bisturi Fatale ha espresso il suo parere.

I sospetti sulla chirurgia estetica di Stefano De Martino

“Ad Amici aveva una faccia un po’ diversa rispetto a oggi. Dice di aver rifatto solo il naso a causa di un incidente, ma dalle foto sembra che anche zigomi e contorno viso siano cambiati”, ha spiegato l’ex Vippone.

Urtis non si ferma qui, notando anche un possibile intervento alle orecchie e un ritocco alle labbra: “Aveva le orecchie a sventola, ora non le ha più. Il conturing del viso è più definito, e le labbra sembrano più piene. Possibile che siano fresche di ritocco?”.

Non è la prima volta che si discute di possibili interventi estetici per Stefano De Martino. In una vecchia intervista con Francesca Fagnani a Belve, il conduttore aveva risposto con ironia a una lunga lista di presunti ritocchi, commentando:

Cosa mi sono rifatto? Tutto vero! Naso, denti, labbra, orecchie, zigomi, anche gli occhi!

Una risposta che aveva alimentato ulteriormente i dubbi, lasciando intendere che il suo fascino possa essere almeno in parte frutto del bisturi.