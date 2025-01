Stefano De Martino spiazza: retroscena bollente sul matrimonio con Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una delle ex coppie più chiacchierate dello showbiz italiano, tornano a far parlare di sé. Non per un nuovo ritorno di fiamma, ma per le (presunte) rivelazioni del conduttore, che si sarebbe lasciato andare a dichiarazioni sorprendenti sul loro passato insieme.

Stefano De Martino sul matrimonio con Belen Rodriguez

In una recente intervista, Stefano De Martino è tornato a parlare di Belen, smentendo categoricamente un ritorno di fiamma. Il conduttore di Affari Tuoi ha quindi chiarito una volta per tutte che il loro rapporto si limita ora a una serena co-genitorialità per il figlio Santiago.

Entrambi hanno ormai depositato i documenti per il divorzio, segnando il capitolo finale di una storia fatta di alti, bassi e molta esposizione mediatica.

Nel frattempo però, il settimanale Di Più nell’ultimo numero in edicola ha rilanciato un’altra rivelazione di Stefano che sta infiammando i social. Si tratterebbe di una presunta dichiarazione del conduttore, con tanto di virgolettato.

Ho sposato Belen perché con lei il sess0 era stupendo.

Una frase fin troppo banale e superficiale, soprattutto per uno come Stefano, così attento alla privacy, buttata così, in copertina.

Indubbiamente la chimica tra i due è sempre stata molto elevata. Sorprende, tuttavia, una dichiarazione bollente di tale tenore.