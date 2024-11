Stefano De Martino replica ai gossip sul suo conto: la rottura con Belen, Alessia Marcuzzi e Arianna Meloni

La carriera e la vita personale di Stefano De Martino sono sempre sotto i riflettori. Dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi ai gossip legati al matrimonio con Belen Rodriguez, il ballerino e conduttore ha costruito un percorso ricco di esperienze e cambiamenti. In un’intervista al Corriere della Sera, De Martino si è raccontato, toccando temi come il suo passato, le critiche recenti e i progetti futuri.

“Quando mi sono montato la testa”

De Martino ha ricordato gli inizi della sua carriera, confessando di essersi montato la testa durante il periodo di Amici:

Quando mi sono montato la testa? Agli inizi, con Amici, quando tutti mi fermavano nella metro. In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l’italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l’inglese. È stato prezioso per ridimensionarmi.

Il conduttore ha poi espresso la sua ammirazione per Maria De Filippi, definendosi “suo figlio televisivo”.

La fine del matrimonio con Belen

Il suo matrimonio con Belen Rodriguez, conclusosi dopo vari tira e molla, è stato al centro del gossip per anni. Stefano ha raccontato come l’amore per Belen sia nato:

Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero. Di lei mi affascinava la luce, l’ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia. Penso che tanti uomini, dopo, abbiano cominciato a sentirmi vicino perché in fondo io ce l’avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona, un’altra generazione, un’altra vita: in teoria non c’era gara. Come l’ho conquistata? Ballare insieme ha subito accorciato le distanze. È un peccato che oggi più nessuno balli un lento: sterno contro sterno, cuore contro cuore; si risparmia un sacco di tempo, l’invito a cena, l’approccio con il cuore in gola…

Sul motivo della separazione, ha dichiarato:

Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato molto bello. L’unico amore eterno è quello tra genitori e figli.

Risposte alle critiche: imitazioni e gossip

De Martino ha risposto alle voci secondo cui sarebbe infastidito dall’imitazione di Luigi Esposito al GialappaShow:

Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede. L’Auditel lo leggo al contrario: se facciamo il 25 per cento di share, diciamo che il 75 non ci ha guardato.

In merito al flirt con Alessia Marcuzzi, esploso dopo una dichiarazione di Belen, ha preferito glissare con ironia:

Sì, ogni mese ce n’è una nuova. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni!

Ha poi smentito categoricamente il gossip che lo legava ad Arianna Meloni, spiegando di aver dovuto cercare su Google chi fosse:

Abbiamo smentito entrambi. Io ho dovuto perfino cercarla su Google quando è saltata fuori questa cosa, non sapevo nemmeno che faccia avesse.