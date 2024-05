Quanto guadagnerebbe Stefano De Martino in Rai? Cachet da capogiro, Selvaggia Lucarelli commenta

Svelato il cachet stellare di Stefano De Martino, dopo il contratto in esclusiva per quattro anni in Rai: il commento della Lucarelli

Mentre Stefano De Martino si gode il meritato riposo tra un’uscita in barca con un’amica e relax sotto il sole, c’è chi commenta il suo cachet milionario. L’ex marito di Belen Rodriguez, infatti, avrebbe firmato un contratto con la Rai che prevede un compenso stellare.

Stefano De Martino e il cachet da capogiro

Il grande successo di critica e pubblico registrato con Stasera tutto è possibile, ha acceso un certo interesse da parte dei vertici Rai su Stefano De Martino. E così, dopo l’addio di Amadeus si è pensato proprio a lui come possibile sostituto.

La promozione dalla seconda alla prima rete Rai ed un contratto della durata di quattro anni sarebbe solo l’inizio. De Martino prenderà il posto di Amadeus alla conduzione di Affari tuoi e stando alle fresche indiscrezioni, Stasera tutto è possibile potrebbe essere promosso su Rai1.

Non è ancora finita: l’ex ballerino di Amici godrebbe in contratto su una golosa clausola su Sanremo. In caso di ascolti positivi delle sue trasmissioni, dopo il biennio di Carlo Conti potrebbe essere proprio lui il prossimo candidato a condurre il Festival.

Ma cosa avrebbe portato ad un così elevato salto di qualità? I malpensanti avrebbero tirato in ballo una presunta simpatia della sorella della premier Giorgia Meloni, Arianna, per il nostro Stefano.

Ma adesso passiamo alla parte più interessante, quella legata al cachet. Sul nuovo numero del settimanale Oggi, in edicola da questo venerdì è stato reso noto il compenso per i quattro anni di Stefano in Rai. La cifra è da capogiro: 8 milioni di euro.

A commentare l’indiscrezione è stata anche Selvaggia Lucarelli che alla luce della clamorosa cifra ha detto ciò che tutti noi abbiamo pensato: