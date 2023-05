Stefano De Martino si prende una pausa dalla TV: ecco per quale motivo

Stefano De Martino, intervistato per FQMagazine, racconta per quale motivo salterà l’appuntamento annuale sul palcoscenico di Tim Summer Hit 2023 svelando il desiderio di tornare in televisione direttamente dal prossimo autunno.

Stefano De Martino si prende una pausa dalla TV

Non ci sarò, perché sono stato molto attento a non annoiare. Quest’anno di televisione ne ho fatta tanta e ho la fortuna di alternarla al teatro. Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Ecco perché quest’estate non ci sarò.

Stefano De Martino svela anche quando tornerà:

Ci vedremo poi in autunno. Se sentire la mia mancanza, potete sempre venire a teatro.

Il rapporto con Belen Rodriguez

De Martino racconta anche come procede con Belen Rodriguez intervistato tra le pagine del settimanale Oggi:

Ogni volta che ci siamo lasciati, io perdevo la fede nuziale, ora ne ho tre. Con Belen? Sogno camere separate. Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa.

