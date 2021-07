Stefano De Martino e Paola Di Benedetto si stanno realmente frequentando in grande segreto? Tra le pagine di Nuovo e Nuovo TV, le nuove indiscrezioni sul gossip dell’estate 2021.

De Martino e Paola Di Benedetto: “Molto presi l’uno dall’altra”

Lo showman campano avrebbe conquistato il cuore di Paola Di Benedetto, così come si legge su Nuovo TV. A quanto pare l’ex ballerino sarebbe stato attratto dalla ex di Federico Rossi da tempi non sospetti:

A quanto pare, la Di Benedetto ha ceduto alla corte serrata di De Martino, che solo qualche mese fa l’aveva avuta ospite a Stasera tutto è possibile, il programma che lui conduce su Rai2. La storia tra loro andrebbe avanti da metà giugno e, a quanto pare, entrambi sono molto presi l’uno dall’altra.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sembravano destinati al matrimonio. Invece, dopo 3 anni di fidanzamento, il cantante e la modella si sono lasciati.

Nel frattempo, tra le pagine di Nuovo, Stefano De Martino è stato beccato in barca pure con una misteriosa bionda. Il settimanale parla di amicizia:

Di solito si tratta delle fidanzate dei suoi amici: nessun risvolto romantico.

Secondo la stampa italiana che si occupa di gossip, De Martino e Paola avrebbero realmente una frequentazione in corso: vi piacerebbero insieme?