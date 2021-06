Stefano De Martino proprio oggi è al centro del gossip. Tra una gita in barca con una famosa ex vincitrice del Grande Fratello Vip e un gesto galante per Andrea Delogu, quale sarà il suo futuro lavorativo?

Stefano De Martino torna a Mediaset? “Programma in prima serata”

Secondo le chicche di gossip dell’ultimo numero di Chi Magazine, per l’ex ballerino con la faccia da scugnizzo potrebbe prospettarsi un ritorno a Mediaset, più precisamente sulla rete giovane:

Nella rivoluzione di Italia 1 prevista per la prossima stagione televisiva potrebbe esserci un posto anche per De Martino, pronto a sbarcare in prima serata. Per lui si parla di un programma che viaggerà tra comicità e giochi musicali.

Il possibile ritorno a Mediaset dopo alcuni anni in Rai, potrebbe diventare realtà (e gli indizi non mancano). Prima del retroscena di Chi Magazine, anche i colleghi di BubinoBlog avevano parlato di un possibile ritorno ma, in questo caso, la rete presa in esempio è Canale 5:

Lorella Cuccarini è data da molti in arrivo proprio alla domenica pomeriggio, e nelle ultime ore si fa strada la notizia che potrebbe essere accompagnata da Stefano De Martino, altro pupillo di Maria (De Filippi, ndr).