Stefano De Martino, prime parole dopo il lutto del padre

Stefano De Martino, le prime parole dopo la scomparsa del padre. Il conduttore vicino alla madre e il supporto di Emma Marrone

I funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano, si sono svolti ieri pomeriggio, 20 gennaio, nella chiesa di San Michele a Torre del Greco, luogo simbolico per la famiglia, dove Enrico e Mariarosaria si erano sposati.

Durante l’omelia, il sacerdote ha ricordato il defunto con parole cariche di affetto: “Adesso Enrico è libero e danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna”, citando la passione per la danza che Enrico aveva trasmesso anche a Stefano.

Molto commosso, Stefano è stato vicino alla madre e ai fratelli. Repubblica racconta che il conduttore era “pronto a indossare gli occhiali neri nei momenti di maggiore commozione”. Sempre secondo il quotidiano, Stefano “per tutta la cerimonia non ha smesso di accarezzarla, mentre si allungava, nell’abbraccio, pure verso la sorella Adelaide e il fratello Davide”, un gesto carico di affetto e premura, come a voler proteggere e confortare i suoi cari.

Tra i presenti numerosi amici, familiari e volti noti dello spettacolo, tra cui Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Antonio Parlati, Peppe Lanzetta e Antonio Ricci, che ha abbracciato a lungo Stefano. La funzione è stata accompagnata dalla musica, con le note di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone che hanno riempito la chiesa. Peppe Lanzetta ha ricordato così l’amico: “Lo immagino lassù, con Lucio Dalla che gli canterà ‘La sera dei miracoli’ col ritornello ‘Si muove la città, con le piazze e i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà’”. Giovanni Esposito ha letto una poesia dedicata a Enrico, descrivendolo come “nascosto in un soffio di vento, in un battito del cuore”, una presenza che “non ti fa rassegnare se il cielo è scuro e lotta fin quando trova un po’ di sole”.

Al termine della cerimonia, il feretro è stato portato a spalla anche da Stefano, che ha trovato la forza di pronunciare solo poche parole, dense di emozione: “È stato il miglior papà”, riporta Il Mattino. L’uscita del feretro dalla chiesa è stata accompagnata da un lungo applauso.

Nei giorni precedenti al funerale, Emma Marrone si sarebbe recata a casa dei genitori di Stefano per un ultimo saluto privato a Enrico, come riportato da Il Mattino. La cantante e il conduttore, molto legati anche dopo la fine della loro storia, hanno ritrovato un rapporto di amicizia profonda. Emma conosce bene il dolore che Stefano e i suoi fratelli stanno vivendo, avendo perso anche lei il padre nel 2022.

Tra i partecipanti alla funzione c’era anche Belen Rodriguez, che ha accompagnato da Milano a Napoli il figlio Santiago.