E’ ormai tempo di rumors e da diverse settimane si parla del destino della domenica pomeriggio di Canale 5. Ora si aggiunge anche il nome di Stefano De Martino, ballerino e conduttore (oltre che giurato) il quale potrebbe affiancare Lorella Cuccarini alla conduzione della trasmissione che potrebbe prendere il posto di Domenica Live di Barbara d’Urso.

Se sul piano di Lorella Cuccarini appare sempre più certa la sua presenza nella domenica pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset, pronta a condurre una trasmissione in stile Melaverde. E ad affiancarla, ora, si fa addirittura il nome di De Martino. L’indiscrezione arriva da Bubino Blog che in merito scrive:

Lorella Cuccarini è data da molti in arrivo proprio alla domenica pomeriggio, e nelle ultime ore si fa strada la notizia che potrebbe essere accompagnata da Stefano De Martino, altro pupillo di Maria (De Filippi, ndr).

Ad alimentare l’indiscrezione ci ha pensato anche Spyit.it che in merito alla nuova domenica di Canale 5 scrive:

A quanto pare la showgirl, reduce del successo avuto ad Amici di Maria De Filippi, starebbe preparando una domenica/varietà come quelle degli anni’90 che tanto ci piacevano.

Non più “Domenica Live“, con alla conduzione Barbara D’Urso ma un domenica varietà che non vedrebbe la Cuccarini presentare da sola. Pare proprio che al suo fianco potrebbe esserci un altro volto tanto amato dal pubblico italiano, stiamo parlando di Stefano De Martino. […] Se così fosse la coppia Cuccarini/De Martino potrebbe essere davvero un successo assicurato per Canale 5.