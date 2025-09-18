Stefano De Martino, lite pubblica con la compagna Caroline: i motivi

Lite in pubblico tra Stefano De Martino e la compagna Caroline.

Litigio tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: tensione in un ristorante romano

Periodo complesso per Stefano De Martino, che si trova a dover affrontare non solo una fase delicata dal punto di vista professionale, ma anche qualche difficoltà nella vita privata. Oltre ai problemi legati agli ascolti del suo programma Affari Tuoi, messo in difficoltà dalla concorrenza agguerrita de La Ruota della Fortuna, il conduttore sta facendo i conti con la diffusione online di alcuni suoi video privati finiti nelle mani degli hacker. Come se non bastasse, pare che tra lui e Caroline Tronelli ci sia stata anche una discussione piuttosto accesa in pubblico.

A parlarne è stato Andrea Biavardi, direttore del magazine Oggi, ospite di Caterina Balivo durante la trasmissione La Volta Buona. Il giornalista ha confermato l’esistenza del litigio, raccontando qualche dettaglio in più:

“Stefano De Martino adesso è in un momento un po’ difficile perché, a parte la battaglia degli ascolti in cui si vince e si perde come nelle partite di calcio, però abbiamo registrato la sua prima vera lite con Caroline. Dove è successo? A Roma in un ristorante situato in zona Prati, ma parliamo di una vera lite. Non è che vediamo una lite noi del giornale, c’è proprio, perché lei si alza e se ne va. Il fotografo che ha assistito alla scena ha seguito tutti i dettagli. Basta guardare bene le foto, è proprio chiara la litigata. Non solo, ma poi succede qualcosa anche dopo questa forte discussione. Noi non inventiamo niente, chi era presente ha riferito bene. Non stiamo dicendo che si sono lasciati, magari la tensione è finita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi (@oggisettimanale)

La lite in pubblico, i dettagli

Anche Alberto Dandolo ha riportato la notizia sul settimanale Oggi, spiegando che Caroline sarebbe apparsa visibilmente alterata, al punto da lasciare Stefano da solo durante la cena.

“Al ristorante con la cena è servita anche una scenata. La ragazza si arrabbia e lo pianta in asso. E lui rischia perfino di rimanere chiuso fuori casa. Questa è la prima lite in pubblico tra Stefano e Caroline. Lei è furiosa, lascia Stefano da solo al tavolo e si allontana prima della fine della cena. De Martino ha lo sguardo un po’ perso nel vuoto, la lascia andare e rimane pensieroso seduto al suo posto. De Martino sembra aver l’aria stanca e demoralizzata. Nonostante il suo impegno, anche il lavoro in tv non andando bene: Affari Tuoi sta subendo pesantemente la concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna”.

In attesa di capire se si sia trattato solo di un momento di tensione passeggera, i riflettori restano puntati su una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano.