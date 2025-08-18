Stefano De Martino, la reazione ai video privati online

Qual è stata la reazione di Stefano De Martino ai video privati online? Andiamo a scoprirla.

La reazione di Stefano De Martino ai video rubati

Dopo la grave violazione della privacy subita da Stefano De Martino e Caroline Tronelli, con la diffusione online di video intimi privati, sono scattate le denunce legali. I legali del conduttore di Affari Tuoi hanno deciso di reagire duramente a seguito dell’attacco hacker che ha compromesso il sistema di videosorveglianza nella sua casa di Roma.

Le denunce

I video sottratti stanno circolando illegalmente sul web e sono stati condivisi anche tramite servizi di messaggistica, moltiplicando così la diffusione. La situazione ha spinto Stefano e i suoi avvocati, Angelo e Sergio Pisani, a presentare denunce formali sia alla Polizia di Stato di Porto Cervo sia alla Procura di Roma, fornendo indicazioni precise sulle tracce digitali lasciate dai responsabili.

Azioni legali non solo contro gli hacker

L’azione legale non si limita solo agli hacker che hanno rubato il materiale, ma riguarda anche chi ha diffuso i video o mantiene ancora quei contenuti sui propri dispositivi. Gli avvocati hanno lanciato un appello pubblico per invitare tutti a cancellare immediatamente le immagini e i video condivisi senza autorizzazione, sottolineando che chi conserva o condivide dati personali senza consenso può incorrere in gravi conseguenze penali.

Le autorità stanno indagando per verificare se si configuri il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Una fattispecie che rientra nelle misure contro il revenge porn e le violazioni della privacy online. Intanto, alcuni dei link che ospitavano i video sono già stati rimossi, anche se la rimozione completa dalla rete richiederà tempo e impegno costante.

Il volere di De Martino: risarcimenti legali devoluti in beneficenza

In una scelta che mostra un forte impegno sociale, Stefano De Martino ha comunicato che eventuali risarcimenti ottenuti dalle azioni legali saranno devoluti in beneficenza. Saranno destinati a iniziative a favore dei bambini e progetti contro il cyberbullismo.