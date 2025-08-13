NEWS
Stefano De Martino hackerato: materiale privato con la compagna finisce online
Filippo 13/08/2025
Stefano De Martino vittima di un hacker
Stefano De Martino hackerato insieme alla compagna.
Stefano De Martino hackerato con la compagna Caroline Tronelli, violata la privacy: video ripresi in casa finiscono online
Una grave violazione della privacy sarebbe avvenuta ai danni di Stefano De Martino e della sua compagna Caroline Tronelli: alcuni video registrati dalle telecamere di sicurezza della loro abitazione sono stati diffusi in rete. Gabriele Parpiglia ha riportato la vicenda su Affaritaliani.it e nel suo post Instagram si legge: “Violata la privacy di Stefano De Martino: hackerate le telecamere di casa della fidanzata. Materiale privato finisce online e circola nelle chat. Denunce già presentate e indagini in corso. Vietata la diffusione di qualsiasi immagine”.
I filmati, originariamente riservati all’ambiente domestico, sarebbero finiti in gruppi WhatsApp, su canali Telegram e addirittura su un sito estero, ora oscurato.
Visualizza questo post su Instagram
Non è ancora noto se l’accesso al sistema di videosorveglianza sia stato intenzionale o casuale, né quale fosse il movente degli hacker: se volessero contenuti intimi o informazioni per furti futuri.
Subito dopo la diffusione, il materiale è stato rimosso, ma la Polizia Postale è già intervenuta.
È stata avviata un’indagine per ricostruire quanto accaduto e valutare possibili reati. Tra questi violazione della privacy e accesso illecito a sistemi di videosorveglianza.