Stefano De Martino ha tradito Caroline con la sua ex? Scoop choc

Dopo una storia d’amore promettente, Stefano De Martino ha tradito Caroline?

Stefano De Martino avvistato con Gilda Ambrosio, ha tradito Caroline Tronelli?

Stefano De Martino torna protagonista del gossip, stavolta per un presunto riavvicinamento a una sua ex, Gilda Ambrosio. Dopo aver occupato per mesi le cronache rosa per la sua relazione con Caroline Tronelli e per lo scandalo dei video privati diffusi online, l’ex ballerino è di nuovo sotto i riflettori.

Nelle ultime settimane, Stefano si è concentrato sulla nuova stagione di Affari Tuoi, il programma preserale di Rai Uno, che ora deve fronteggiare la concorrenza agguerrita de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, programma che sta riscuotendo ottimi ascolti.

Tuttavia, nonostante gli impegni professionali, De Martino è finito di nuovo al centro delle indiscrezioni per una serata trascorsa in compagnia di Gilda Ambrosio, con cui in passato era stato più volte accostato sentimentalmente. I due hanno sempre smentito qualsiasi relazione, parlando piuttosto di un forte legame di amicizia e sintonia, che però – almeno pubblicamente – non si è mai trasformato in qualcosa di più.

Lo scoop del settimanale Gente, la paparazzata: tradimento?

A riaccendere i sospetti è stato un servizio fotografico pubblicato dal settimanale Gente, in cui si vedono alcuni momenti che suggerirebbero un possibile riavvicinamento tra i due. Nelle immagini si vede Gilda Ambrosio sotto casa di Stefano De Martino mentre ritira una consegna di cibo da un fattorino destinata proprio al conduttore.

Secondo quanto riportato da Gente, i due avrebbero poi passato la serata insieme nell’abitazione del presentatore. Un gesto che, secondo il settimanale, sarebbe stato di supporto in un periodo non semplice per De Martino, alle prese con ascolti altalenanti del suo programma e la recente perdita di un orologio di valore.

“E’ lei a consolare il conduttore. Ex fidanzata e ora amica speciale che, tra alti e bassi, gli è sempre stata accanto anche nei momenti bui. Forse lui non si aspettava l’arrivo dell’amica. Ma lei giunge quasi in contemporanea con il rider e, per fare una sorpresa al conduttore, si offre di consegnarli la cena al suo posto. Poi, sale e i due trascorrono la serata (forse la notte) insieme. A chiacchierare o altro, non si sa. Sicuramente a stare bene.”

Al momento, né Stefano né Caroline Tronelli hanno commentato la vicenda. Resta da capire se si sia trattato solo di una visita amichevole o se davvero ci sia qualcosa di più tra il conduttore e Gilda Ambrosio.