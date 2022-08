Stefano De Martino è pronto a sfidare il Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. Come ben sapete, il reality show tornerà in onda dal prossimo 19 settembre 2022 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Stefano De Martino pronto a sfidare il Grande Fratello Vip

Il GF Vip verrà trasmesso per due prime serate alla settimana: il lunedì e il giovedì sera. In attesa di scoprire cosa accadrà in piena fase di elezioni polemiche (il 25 settembre l’Italia è chiamata alle urne), il buon Giuseppe Candela ci fa sapere chi sfiderà il reality show svelando pure un retroscena:

Salta il nuovo programma di Stefano De Martino “Sing Sing Sing”, al suo posto dal 26 settembre (contro il Grande Fratello Vip) “Stasera tutto è possibile”.

Davide Maggio, a tal proposito, aggiunge:

Rai 2 ha deciso comunque di voler dire la sua e non rinuncia alla serata di intrattenimento, sempre con De Martino. Al posto di Sing Sing Sing viene infatti anticipato Stasera Tutto è Possibile, il cui ritorno era programmato per la primavera 2023 e la cui produzione è sempre affidata ad Endemol Shine. Lo show, in onda fino allo scorso aprile, avrà dunque due edizioni in un anno, come successe già nel 2018 con Amadeus. Quella che prenderà il via il 26 settembre sarà l’ottava edizione, la quarta condotta dall’ex ballerino di Amici.