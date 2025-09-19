Stefano De Martino, furto da migliaia di euro: com’è successo

Milano, De Martino derubato con il trucco dello specchietto

Brutta disavventura per Stefano De Martino, che nel pomeriggio di ieri è stato vittima di un furto in pieno centro a Milano, nella zona della Bocconi. Il noto conduttore televisivo si trovava alla guida della sua auto quando è stato preso di mira da due uomini a bordo di uno scooter.

I malviventi hanno messo in atto il cosiddetto “trucco dello specchietto”: hanno colpito lo specchietto retrovisore dell’auto per attirare l’attenzione della vittima e, approfittando della confusione, uno dei due è riuscito a sottrargli un orologio di lusso. Si tratta di un Patek Philippe, dal valore stimato in diverse decine di migliaia di euro.

Dopo l’accaduto, De Martino ha subito sporto denuncia alla polizia. Le indagini sono attualmente in corso da parte della squadra mobile, che sta lavorando per identificare i responsabili.

