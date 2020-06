Stefano De Martino lancia una frecciatina a Belen Rodriguez e poi se ne pente? In queste ore, il ballerino con la faccia da scugnizzo ha condiviso un post con protagonista Massimo Troisi (che ci ha lasciato, oggi, 26 anni fa) mentre si trovava sul set del film “Pensavo fosse amore invece era un calesse”, scatenando il web.

Stefano De Martino lancia una frecciatina a Belen Rodriguez? C’entra Troisi

Per il mondo dei social, infatti, proprio il titolo del film di Troisi, potrebbe essere stato utilizzato per lanciare una bella frecciatina all’ex moglie Belen Rodriguez. Il buon Stefano, quindi, reo di avere potuto creare equivoci nell’internet furioso, ha prontamente rimosso il post.

Il titolo del film di Massimo Troisi, in questo momento, non è proprio ottimale per poter descrivere la situazione privata che sta investendo la coppia. Dopo essersi accorto della gaffe, De Martino ha cancellato il post ma era – inevitabilmente – troppo tardi.

Screenshot e condivisioni hanno trasformato un omaggio in una stoccata alla ex moglie, senza “se” e senza “ma”. Ed anzi, averlo cancellato, ha avvalorato maggiormente la testi del web con la passione per l’investigazione.

Io non penso che l’ex ballerino di Amici volesse puntare il dito contro l’argentina. Ed anzi, a tal proposito vi spiego cosa – verosimilmente – sarà accaduto. Stefano De Martino voleva solo rendere omaggio a Massimo Troisi ma poi si è reso conto che il post poteva essere equivocato e per non creare malintesi lo ha cancellato.