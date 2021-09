Il cuore di Stefano De Martino sarebbe nuovamente occupato. Lo showman con la faccia da scugnizzo, dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez non aveva ancora ritrovato l’amore… fino ad oggi.

Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine in edicola da stamattina, spunta un retroscena con protagonista proprio l’ex ballerino campano che potrebbe avere ritrovato la serenità tra le braccia di una ragazza napoletana:

In questi ultimi tempi De Martino custodisce gelosamente una nuova frequentazione con una ragazza napoletana. Non si tratta di un flirt “famoso”, ma sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram. E per giunta, lo scorso weekend, la coppia è stata vista a cena insieme in un noto ristorante campano.