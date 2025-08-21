Video privato Stefano De Martino, chi potrebbe essere il colpevole

Stefano De Martino, come ha scoperto del video privato e primi indizi sul colpevole

Ecco chi potrebbe essere il colpevole del video privato diffuso online di Stefano De Martino.

Prime ipotesi sul colpevole: tecnico sotto accusa

Secondo quanto riportato da Repubblica, le attenzioni degli inquirenti si stanno concentrando su chi ha installato e gestito l’impianto. Non si esclude che possa essere stato proprio un tecnico addetto alla sorveglianza ad appropriarsi del materiale, approfittando del fatto che le password del sistema non erano mai state modificate.

Questo porterebbe ad accantonare l’idea di un attacco esterno di tipo informatico e a valutare invece un’azione dall’interno, da parte di qualcuno con accesso diretto al sistema.

Due indagini in corso: Roma e Tempio Pausania

Il caso ha portato all’apertura di due diverse indagini in due Procure distinte. A Roma si indaga per accesso abusivo a un sistema informatico, con l’obiettivo di far luce su come sia stato possibile violare i dispositivi di sicurezza. La Procura di Tempio Pausania, invece, si concentra sulla diffusione non autorizzata di contenuti sessualmente espliciti, secondo quanto indicato dall’avvocato di Caroline Tronelli, Lorenzo Contrada.

Questa doppia strategia permette di perseguire sia chi ha effettuato la violazione dei sistemi di sorveglianza sia chi ha successivamente distribuito il materiale in rete.

QUI PER LE PRIME PAROLE DI DE MARTINO SU QUESTA VICENDA

Sequestrato l’impianto di sorveglianza

Per mettere al sicuro le prove e chiarire le modalità del furto, i magistrati sardi hanno ordinato il sequestro dell’impianto di videosorveglianza. L’analisi dei dispositivi sarà fondamentale per determinare come è avvenuta la violazione e se vi siano responsabilità interne legate al sistema di sicurezza stesso.