Stefano De Martino di nuovo padre ma ritorna con Belen? La verità

Belen ritorna con Stefano De Martino, e lui di nuovo padre? Tutta la verità.

Stefano De Martino torna in TV con Affari Tuoi, ma il gossip non si ferma: “Cerca ancora Belen”, la replica di Parpiglia

Domani sera Stefano De Martino tornerà protagonista del prime time di Rai 1 con la nuova stagione di Affari Tuoi, dopo la consueta pausa estiva. L’attesa per il ritorno del programma è alta, ma a tenere accesi i riflettori su di lui in queste settimane non è stata solo la televisione. Il conduttore è rimasto al centro dell’attenzione mediatica per una serie di vicende personali e indiscrezioni che hanno incuriosito i fan e il pubblico.

Negli ultimi tempi, si è molto parlato di lui, soprattutto dopo la diffusione non autorizzata di video privati registrati a casa della sua attuale compagna, Caroline Tronelli. Oltre a questi episodi spiacevoli, non sono mancate curiosità e racconti leggeri legati ai suoi impegni teatrali e televisivi, confermando ancora una volta quanto De Martino sia uno dei personaggi più discussi del momento.

Ritorno tra Belen e Stefano? Lui diventa di nuovo padre?

In parallelo, sono tornati a circolare anche rumor su un possibile riavvicinamento con la sua ex moglie, Belén Rodriguez. A lanciare questa notizia è stato Alessandro Rosica, che sui social ha dichiarato: “Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia.”

Non solo: secondo Rosica, la giovane Caroline Tronelli – attuale fidanzata del conduttore – avrebbe manifestato il desiderio di avere un figlio da lui.

La smentita: nessun riavvicinamento e nessun figlio

Tuttavia, a smentire tutto arriva una fonte altrettanto nota nel mondo del gossip. Il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter “Chicchi di Gossip”, ha voluto chiarire la situazione:

“Nelle ultime ore circolano due gossip privi di fondamento. Stefano De Martino starebbe per annunciare la dolce attesa della compagna Caroline Tronelli: fake news. Come è una fake news il riavvicinamento con Belén Rodriguez: i rapporti tra i due sono molto, molto freddi e distaccati.”

Parpiglia ha quindi messo a tacere le voci su un possibile ritorno di fiamma tra i due ex, specificando che al momento i loro rapporti sono minimi e distanti. Anche l’ipotesi di un figlio in arrivo sarebbe totalmente infondata.

Intanto, Stefano si prepara a tornare davanti al pubblico con uno dei programmi più amati della TV italiana, lasciandosi alle spalle gossip e indiscrezioni per concentrarsi su una nuova stagione ricca di emozioni e colpi di scena.