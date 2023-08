Belen Rodriguez e Stefano De Martino: nuovo capitolo della saga che tiene banco in questa calda estate 2023. Il gossip non vede l’ora di aggiungere nuovi tasselli alla relazione ormai ampiamente naufragata tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici. Alla base della loro (nuova) crisi, pare ci sia un tradimento da parte di lui e che non sarebbe affatto andato giù alla moglie.

Stefano e Belen: le nuove indiscrezioni

Ma Belen Rodriguez non sarebbe la sola che avrebbe mal digerito il presunto tradimento di Stefano De Martino. Pare che anche i piani alti della Rai avrebbero poco gradito i copiosi rumors sul conto della punta di diamante di Rai2. Lo scrive Ivan Rota su Dagospia:

Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stia iniziando a far storcere il naso.

Eppure in Rota si sarebbe insinuato un dubbio non inedito e già sollevato in questi giorni: e se la presunta crisi fosse tutta una messinscena? Si legge sul portale sul portale di Roberto D’Agostino:

Ma se De Martino e Belen fossero solo due furbetti del “quartierino” che stanno giocando con una finta crisi per alzare le loro quotazioni tv? Le frecciatine sui social sembrano studiate a tavolino, compresa l’ultima: nelle stories di Instagram si vede la showgirl argentina accarezzarsi la testa, come se avesse le corna, per poi scoppiare in una risata. In un altro post della Rodriguez si vede un gruppo di cervi al pascolo. Ma chi scrive la sceneggiatura? La sorella Cecilia?

A proposito del branco di cervi dalle lunghe corna, anche la mamma di Belen, Veronica Cozzani, nei giorni scorsi ha condiviso uno scatto con gli stessi soggetti. Una frecciatina neanche poi tanto velata a Stefano? Chissà…