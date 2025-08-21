Stefano De Martino, come ha scoperto del video privato online

La notizia della diffusione di un filmato intimo che coinvolgerebbe Stefano De Martino ha avuto un inizio inaspettato. Come riporta Fanpage a segnalarglielo è stato direttamente un suo follower, che lo ha riconosciuto all’interno del video per via dei tatuaggi visibili nelle immagini. L’episodio risale al 9 agosto, giorno in cui il messaggio è arrivato al conduttore, attualmente alla guida di Affari Tuoi.

La reazione di De Martino non si è fatta attendere. Già il giorno dopo, il 10 agosto, è stata sporta la prima denuncia presso la Polizia di Porto Cervo, in Sardegna. Un’azione rapida che dimostra come il video fosse già in circolazione online e che il volto (o in questo caso, i segni distintivi) del protagonista fosse facilmente identificabile.

Il caso è ora sotto esame da parte delle autorità e sta attirando grande attenzione anche per le sue implicazioni legali e sul tema della privacy violata. E proprio nelle ultime ore sarebbe stato individuato il primo potenziale colpevole, clicca qui per scoprire tutti i dettagli (“E’ sotto accusa”).