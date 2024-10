Stefano De Martino cita Emma Marrone a sorpresa ad Affari Tuoi: la reazione social

Nella puntata di Affari Tuoi di ieri sera, 30 ottobre, il conduttore Stefano De Martino ha regalato un momento di sorpresa al pubblico con un commento inaspettato su Emma Marrone, sua storica ex fidanzata e cantante. Ecco cosa è successo e qual è stata la reazione social.

Affari Tuoi, Stefano De Martino spiazza i fan citando Emma

Il protagonista della puntata di Affari tuoi di ieri era Santino, pacchista del Lazio, che ha portato con sé la figlia per affrontare la sfida. La partita è iniziata bene, con Santino che ha eliminato vari pacchi blu, mantenendo in gioco i premi di valore. Tuttavia, la fortuna è cambiata quando ha aperto il pacco da 300 mila euro, una svolta che ha ribaltato l’andamento della serata.

Durante il gioco, Stefano De Martino ha commentato il look della pacchista Camilla. Al momento dell’apertura del suo pacco, infatti, il conduttore ha commentato:

Camilla mi è un po’ Pink, un po’ Emma. In ogni caso una cantante.

La citazione a Emma, in particolare, non è passata inosservata, richiamando alla mente del pubblico la storia tra i due ex di Amici, iniziata nel 2009. Molti spettatori non si aspettavano questa menzione, che ha riacceso l’interesse sulla loro passata relazione, conclusa nel 2012 quando De Martino iniziò una storia con Belen Rodriguez.

Il riferimento a Emma Marrone ha suscitato un’immediata reazione sui social, dove numerosi fan hanno commentato la nostalgia per il rapporto tra i due, esprimendo sorpresa e affetto verso la cantante e De Martino.