Stefano De Martino e Belen Rodriguez, un like conferma la rottura: lui vola via, lei va in hotel (a 20 mila euro a notte)?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: l’ennesima fine del loro matrimonio sembrerebbe trovare sempre più conferme. Lui vola a Disneyland Paris, probabilmente con il figlio Santiago, lei si sarebbe trasferita in un costoso hotel di Milano, forse per incontrare il nuovo amore Elio. Entrambi fuggono dalla cronaca rosa, e chissà, anche da se stessi.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sempre più lontani?

Pochi giorni prima di partire per Parigi, Stefano De Martino avrebbe fatto un gesto social che non è passato indifferente ad alcuni utenti. Un like ad un particolare post condiviso su Instagram dai Pinguini Tattici Nucleari e che sembrerebbe confermare la rottura con Belen Rodriguez.

Una frase, in particolare, avrebbe colpito l’ex ballerino: “Lasciami come vorresti ritrovarmi”. La band ha postato uno scatto con una didascalia che farebbe pensare proprio al nuovo presunto epilogo sentimentale tra Stefano e Belen:

Penso sia una delle cose più romantiche che ci si possa dire alla fine di una relazione: lasciami come vorresti ritrovarmi. Anche se non ci vogliamo più bene, non distruggermi. Non ci si deve ferire per forza. Non è la prima volta che leggo queste parole, ma mi emozionano sempre, per quanto sia cosciente che non sarà un cesso ad insegnare agli str*nzi come si ama davvero. Però che vi devo dire, sotto sotto un po’ ci spero.

E Belen? La showgirl argentina secondo le ultime indiscrezioni avrebbe lasciato la sua casa nel cuore di Brera per trasferirsi nel costoso hotel Excelsior Gallia di Milano “per sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell’abitazione, e poter così incontrare serenamente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni”, scrive The Pipol.

Non è tutto: secondo Fanpage una notte presso l’hotel Excelsior Gallia di Milano costerebbe la cifra folle di 20 mila euro!