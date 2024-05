Stefano De Martino in barca con un’amica (ma non sarebbe la sua nuova fiamma): riesplode il gossip

L’uomo del momento: così viene definito Stefano De Martino. Nella prossima stagione tv, l’ex ballerino di Amici sarà uno dei protagonisti indiscussi del piccolo schermo, e nel frattempo si ricarica dedicandosi al sano relax in buona compagnia. Ed inevitabilmente riesplode il gossip, anticipato dalle consuete paparazzate.

Stefano De Martino in barca con un’amica: la nuova paparazzata

A pizzicarlo con una nuova presenza femminile al suo fianco è stato il noto settimanale di cronaca rosa, Chi. Questa volta Stefano De Martino si trova in barca, con un amico ed una ragazza, tale Martina De Carlo, che tuttavia non sarebbe la nuova fiamma che gli è stata recentemente attribuita.

Il magazine di gossip lo ha beccato al largo della sua tanto amata Costiera Amalfitana, a bordo della sua celebre imbarcazione che porta il nome del figlio Santiago, mentre si rilassa con i suoi amici. La ragazza, in particolare, pare sia una conoscenza freschissima, dal momento che si sarebbero conosciuti proprio il giorno della paparazzata.

Chiacchiere, tuffi e relax: è questo il contesto immortalato da Chi, che riprende i primi accenni della vacanza di Stefano De Martino prima dei prossimi impegni televisivi, a partire dal prossimo settembre.

Ma quindi chi sarebbe Martina, la ragazza in barca con lui? Secondo le indiscrezioni si tratterebbe solo di una nuova amicizia di riflesso, in quanto la giovane starebbe in realtà frequentando un caro amico del conduttore. Per questo, dunque, sarebbe ospite di De Martino ma senza alcun fine particolare.

La presenza femminile al fianco di Stefano, tuttavia, va inevitabilmente a riaccendere i riflettori del gossip su di lui, soprattutto dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, in seguito alla quale non ci sarebbe stata alcune frequentazione importante per il conduttore 34enne, che ha preferito dedicarsi completamente al lavoro, con ottimi risultati.