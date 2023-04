Dopo aver festeggiato a Napoli i suoi primi 10 anni, Santiago, figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nelle passate ore ha avuto modo di poter festeggiare il compleanno anche insieme ai suoi amichetti. Per l’occasione la famiglia gli ha organizzato un mega party a tema basket che si è tenuto a Milano, alla presenza di amici e compagni di scuola.

Stefano De Martino assente al party di compleanno del figlio Santiago: perché?

Grande assente alla festa di compleanno di Santiago è stato proprio il papà Stefano De Martino, che non è apparso nei video e nelle foto postate dalla famiglia sui social. Come mai? Alcuni utenti hanno inevitabilmente pensato ad una crisi tra l’ex ballerino di Amici e la moglie Belen Rodriguez.

A quanto pare a nulla sarebbe servita la frecciatina al gossip lanciata dalla showgirl argentina nell’ultima puntata de Le Iene: è bastata un’assenza social di Stefano per far subito esplodere il rumor su una presunta crisi coniugale.

Questa volta però ad intervenire non sono stati i diretti interessati ma Veronica Cozzani, mamma di Belen, la quale ha preso prontamente le difese di De Martino smentendo la presunta crisi di coppia e spiegando: “Stefano lavora in teatro! Per quello che abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!”.

L’assenza dell’ex ballerino alla festa di compleanno del figlio Santiago, dunque, sarebbe legata puramente a ragioni lavorative e questo andrebbe a giustificare anche la festa a Napoli che si era tenuta nei giorni scorsi.