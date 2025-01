Stefano De Martino infrange ogni aspettativa: ascolti stellari per Affari Tuoi ma c’è chi lo critica

La serata di ieri ha segnato un momento storico per Stefano De Martino e il team di Affari Tuoi. Con il 30,1% di share e oltre 6,5 milioni di spettatori, il conduttore ha polverizzato ogni record precedente, dimostrando di essere una figura centrale dell’access prime time di Rai 1.

Stefano De Martino e Affari Tuoi: un successo travolgente

I numeri parlano chiaro: De Martino ha saputo raccogliere un’eredità importante, sostituendo Amadeus con sicurezza e carisma. Come conferma il comunicato Rai: “Record di ascolti TV per Affari Tuoi: la puntata di ieri registra il 30,1% di share con 6 milioni 554 mila spettatori”. Un traguardo che consacra il conduttore come uno dei volti più amati della televisione italiana.

Affari Tuoi record: la chiave del successo

Dietro il trionfo di Affari Tuoi non c’è solo Stefano De Martino, ma una combinazione di fattori vincenti. La formula del programma, capace di unire suspense e leggerezza, continua a catturare l’attenzione del pubblico, ma il tocco personale del conduttore ha giocato un ruolo decisivo.

De Martino, spesso paragonato ai grandi del passato come Fiorello o Arbore, ha saputo ritagliarsi uno spazio tutto suo. Anche se alcune critiche, come quelle del noto critico Aldo Grasso, sollevano dubbi sul suo stile e sulla profondità della sua preparazione, i dati dimostrano il contrario.

Sui social network, la notizia del record di ascolti ha scatenato un fiume di commenti. Molti hanno elogiato la freschezza e la simpatia del conduttore, mentre altri, influenzati dalle critiche, hanno espresso perplessità sul suo approccio. Tuttavia, una cosa è chiara: Stefano De Martino è al centro dell’attenzione e non sembra intenzionato a fermarsi.

La stoccata di Aldo Grasso

Il critico televisivo Aldo Grasso, una delle voci più autorevoli nel panorama italiano, ha riservato parole dure per Stefano De Martino nel suo editoriale sul Corriere della Sera. Al centro dell’analisi c’è la recente conduzione del programma Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia.

Grasso ha evidenziato come il conduttore napoletano, pur vantando numeri positivi in termini di ascolti, non abbia ancora dimostrato di possedere le qualità necessarie per diventare un grande showman. “Non bastano i buoni ascolti di un format iper-collaudato per laurearlo come un grande showman” ha dichiarato, aggiungendo che De Martino sembra carente di cultura mediale ed estro naturale, caratteristiche che contraddistinguono icone come Renzo Arbore e Fiorello.

Secondo Grasso, De Martino adotta un approccio definito “troppo accattivante e seduttivo”. “È il classico piacione” ha aggiunto, sottolineando come questo stile potrebbe risultare artificioso e poco autentico. Il paragone con Alberto Matano non è stato casuale: per il critico, entrambi i conduttori condividono un modo di fare che li rende, a suo dire, “intercambiabili”.

Nonostante le critiche, il successo di Stefano De Martino tra il pubblico non è in discussione. Carisma e capacità di intrattenere continuano a garantirgli un posto di rilievo sul piccolo schermo. Ma il dibattito sollevato da Grasso apre una riflessione più ampia: cosa distingue un buon intrattenitore da un grande showman?