Stefano Corti lancia una frecciatina a Bianca Atzei

Stefano Corti lancia una frecciatina a Bianca Atzei

Bianca Atzei ha fatto un bilancio del 2025 condividendo su Instagram una serie di foto con le persone a cui tiene di più. L’artista ha definito l’anno “da ricordare”, mostrando soprattutto momenti con il figlio Noa Alexander. Non c’era invece traccia dell’ex compagno e padre del bambino, Stefano Corti, con cui la relazione si è conclusa a settembre.

Stefano Corti, noto inviato de Le Iene, ha notato l’assenza e ha commentato il post scrivendo: “Manco io nelle foto”. Bianca, pur avendo risposto ad altri commenti, non gli ha replicato. Alcuni utenti hanno sottolineato la situazione scrivendo: “Ti ha proprio cancellato”, “C’era tutto ciò che voleva ricordare, tranne te”, “Probabilmente non ti vuole ricordare”, “Tu sei dall’altra parte del 2025, quella da dimenticare”.

Lo scorso novembre, Bianca aveva parlato della fine della relazione in un’intervista a Verissimo, affermando che tra loro il rapporto è sereno e che l’amore si è trasformato in affetto: “Ora rimane il bene”. Nonostante le divergenze, il legame con il figlio li unisce per sempre: “Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita e ci terrà legati per sempre”.