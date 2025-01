La tensione nella Casa del Grande Fratello ha raggiunto livelli altissimi durante una cena che si è trasformata in una delle liti più accese di questa edizione. Jessica Morlacchi ed Helena Prestes sono state le protagoniste di uno scontro infuocato, culminato con il gesto della modella brasiliana che ha lanciato un bollitore in aria.

La situazione è degenerata quando Jessica ha continuato a provocare Helena con insulti, definendola “matta” e aggiungendo: “Devi tornare da dove sei venuta.” Nonostante gli interventi di Luca Calvani e Stefania Orlando per calmare gli animi, la lite è continuata, lasciando i presenti sconvolti.

Tra i più colpiti dall’accaduto c’è Stefania Orlando, che non ha nascosto il proprio sconcerto:

A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero di uscire lunedì. Una cosa così non l’ho mai vista, questa è pura inciviltà. Non accetto che venga dato della pazza a Helena. Semplicemente non si doveva arrivare a tutto questo.