Stefania Orlando, in attesa di tornare in televisione al fianco di Tommaso Zorzi con il nuovo format “Questa è casa mia!”, ospite de La Vita in diretta ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando parla del Grande Fratello Vip

Più sei popolare, più tutto ciò che fai viene amplificato. – ha esordito Stefania – Io ho fatto l’esperienza del Grande Fratello Vip: quando si esce da lì si viene travolti da una grande popolarità… nel mio caso ho avuto anche tanti consensi. Quando succede questo, si creano tante aspettative e si ha anche paura di perdere quei consensi.

La ex concorrente del GF Vip ha aggiunto:

Per me le cose importanti sono rimaste quelle che consideravo tali già prima. Diciamo che sono rimasta sempre con i piedi per terra. Penso, comunque, che si nasca in un certo modo: il successo può solo amplificare le peculiarità di una persona. Se una persona ha un grande ego, il successo lo amplifica, ma se è umile, rimane umile anche avendo successo. Quando si diventa molto popolari la cosa che preme di più è l’aspettativa che gli altri hanno su di te.

La ex gieffina torna in TV con Tommaso Zorzi

Stefania Orlando tornerà in TV con “Questa è casa mia!” il prossimo venerdì sera in onda su Real Time dalle 21.20. A tal proposito, proprio Tommaso Zorzi, conduttore dello show, ha svelato su Instagram il meccanismo del programma: